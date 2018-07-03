Gazi Koşusu’nda şapkalı şıklık

1927'den beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu
'nun 92'ncisi, önceki gün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Kulüp başkanı Serdal Adalı
'nın evsahipliğinde gerçekleşen, 25 bin yarışseverin katıldığı etkinlikte, atçılık camiasının önde gelenleri, iş ve sanat dünyasından önemli isimler ve politikacılar da vardı. Etkinliğe katılan kadınlar nostaljik şapkaları ve şıklıklarıyla dikkat çekti. Koşunun galibi olan Hep Beraber isimli safkanın, antrenörüne ve jokeyine kupayı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
verdi. Törene, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da katıldı.