Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Gazi Koşusu’nda şapkalı şıklık

’nda şapkalı şıklık

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Gazi Koşusu’nda şapkalı şıklık
1927'den beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi 'nun 92'ncisi, önceki gün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Kulüp başkanı 'nın evsahipliğinde gerçekleşen, 25 bin yarışseverin katıldığı etkinlikte, atçılık camiasının önde gelenleri, iş ve sanat dünyasından önemli isimler ve politikacılar da vardı. Etkinliğe katılan kadınlar nostaljik şapkaları ve şıklıklarıyla dikkat çekti. Koşunun galibi olan Hep Beraber isimli safkanın, antrenörüne ve jokeyine kupayı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı verdi. Törene, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet , Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Koşusu’nda şapkalı şıklık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN