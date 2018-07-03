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’de miting gibi konser

Giriş Tarihi: 3.7.2018
İzmir’de miting gibi konser
ÜNLÜ müzisyen , önceki gün Kemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 47'nci Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıktı. Albümlerinden hit olmuş parçalarını seslendiren Akçıl, İzmirli hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şehrin çeşitli yerlerinden gelen 30 binden fazla kişinin izlediği Akçıl, adeta izdihama neden oldu. Konser sırasında hızını alamayan ünlü müzisyen, bir ara kolonların üstüne çıkarak şarkı söyledi. Sahne önündeki yüzlerce çocuğu gören Akçıl, son dönemdeki tecavüz ve taciz olaylarına değinerek "Onlara sahip çıkalım, psikopat insanlardan koruyalım. Bu suçu işleyenler için idam cezası uygulanmalı" deyince alanda büyük bir alkış koptu. Akçıl, sözü-müziği kendisine ait olan 'Evlenmene Bak' şarkısını söylemeden önce "Önümüzdeki beş yıl daha evlenmeyi düşünmüyorum" dedi. Bu sırada izleyiciler arasındaki genç kızlardan çığlık sesleri yükseldi. Temmuz ayında da Türkiye turnesine devam edecek olan ünlü şarkıcının bir sonraki durağı, Güzelyurt Festivali olacak.
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İzmir’de miting gibi konser
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