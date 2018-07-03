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’dan baklava tarifi

’un dillere destan fit vücudunun ve baklavalarının sırrı ortaya çıktı. Ünlü popçu, spor salonunda her gün saatlerini geçiriyor, X-Body ve squat yaparak forma giriyor

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Murat Boz’dan baklava tarifi
Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan , bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı. O günlerden beri sporu hayatının merkezine koyan Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor. Baklavaları ve kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcının, spor salonunda idman yaparken çekilen fotoğraflarına GÜNAYDIN ulaştı. Spor salonundan çıkmayan şarkıcı; özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

Murat Boz, elektrik akımı sayesinde vücudun belli bölgelerini çalıştıran ve yağ yakımını hızlandıran X-Body'yle birlikte squat yapıyor.
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Murat Boz’dan baklava tarifi
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