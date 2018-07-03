Yılın en iyileri seçildi

İstanbul Üniversitesi
Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen İstanbul
Üniversitesi 1453 Ödülleri, önceki akşam Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende; Yılın Futbolcusu Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldız ismi Mehmet Topal
, Yılın En İyi TV Programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', Yılın En Sevilen Filmi ise 'Ayla' seçildi. Ünlü futbolcu Mehmet Topal, üniversitede yapılan oylamada 68 bin 719 öğrencinin oyuyla zirvedeki yerini aldı. Gecede alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Topal, ödülünü öğrenci konseyi üyelerinin elinden aldı. Topal, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu ödülü İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumdan almak ve üniversite öğrencilerinin oylarıyla bu onura layık olmak beni çok mutlu etti. Bu anlamlı ödül, evimin en özel köşesinde yerini alacak" dedi. Üniversiteye geldiği andan itibaren sevgi çemberine alınan Topal; öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi, bol bol imza dağıttı. Öte yandan Topal; 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım
ile 'Ayla'nın yönetmeni Can Ulkay ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mahmut Ak
ile de bir araya gelerek sohbet etti.