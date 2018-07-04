18’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

2000 yılında, 56 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal, önceki gün ölümünün 18'nci yılında Zincirlikuyu'da bulanan mezarı başında anıldı. Törene, Kemal Sunal'in eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal ve gelini Nazlı Kurbanzade katıldı. Gül Sunal, duygularını şöyle ifade etti: "18 yıl bitti. Konuşamıyorum ama her geçen yıl özlem daha da artıyor. Filmlerinin oynaması, küçük hayranlarının artması tek tesellimiz. İnanıyorum ki Kemal uzun yıllar yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok. Bu açıdan çok üzgünüm ve bu üzüntüm bitmeyecek."

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