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30’uncu yıl pozları

Giriş Tarihi: 4.7.2018
30’uncu yıl pozları
Modellığe 14 yaşında başlayan , kariyerinin 30'uncu yılını Saint Laurent'in yeni koleksiyonu için poz vererek kutladı. 44 yaşındaki İngiliz model, Anthony Vaccarello'nun tasarladığı, 80'leri çağrıştıran elbiselerle objektiflerin karşısına geçti. Markanın 2018 kış koleksiyonunun yüzü olan Moss, plajda ve denizin içinde iddialı pozlar verdi. Güzel model, daha önce verdiği bir röportajda "14 yaşımdan bu yana modellik yapmama rağmen her moda çekiminde ilk günkü gibi heyecanlanıyorum" demişti.
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30’uncu yıl pozları
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