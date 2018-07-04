‘Bir kadında beni en çok pozitif enerji etkiler’

Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir
, BeStyle-BeMan dergisinin Temmuz sayısına kapak oldu. Kısa süre önce oyuncu Demet Özdemir
'le yeni bir ilişkiye başlayan Özdemir; kariyer hedeflerinden aşk hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı:
'Scarface', 'Taxi Driver', 'Fight Club', 'Ağır Roman', 'Eşkıya'... Bu filmlerden birinde başrol oynamak isterdim. Keşke Şener Şen
'le oynayabilme şansı da yakalasam... Ne güzel olur.
Şu sıralar BKM'nin yapımcılığını yaptığı 'Bak Şu Bücüre' adlı filmimizin çekimleri devam ediyor. Eylül veya Ekim ayında vizyona girecek. Michael Jackson
'ı dinlemekten hoşlanırım ama bugünlerde daha çok rap, hiphop, R&B dinliyorum.
Modayı elimden geldiğince takip ediyorum. Minimalist bir tarzım var; jean, tişört ya da gömlek giyerim. Ağırlıklı olarak casual giyiniyorum. Beyaz giymeyi severim. Mavi, yeşil, siyah ve gri de giymekten keyif aldığım renkler. Şapka ve kolye takmayı severim.
Evlilik, karşınıza çıkacak kişiyle ilgili bir durum; zamanla ilgili değil. Sevdiğiniz ve hayatı paylaşabileceğiniz biriyle olduktan sonra, neden olmasın... Zamanı geldiğinde baba olmak da isterim.
Kadınlarda beni en çok doğallık, samimiyet ve pozitif enerji etkiler. Hayatı pozitif tarafından yaşamaya çalışıyorum. Negatif enerjiden beslenen insanları hayatımda tutmuyorum.
Hayvanları çok seviyorum. Evde, isimleri Erkek ve Köpük olan iki kedim var. Bu arada gündeme gelmişken; son dönemlerde gördüğüm, hayvanlara uygulanan şiddet kesinlikle kabul edilir değil. Bu beni çok üzüyor. Hayvanlar, bizim bu dünyada yaşama hakkımızla eşit hakka sahipler. Biz doğayı katledip hayvanların yaşam alanlarını yok ederek, onlara ihtiyaç gidereceği bir toprak alan bile bırakmayıp zaten büyük kötülükler yaparken, bir de varlıklarını kabul etmemek inanılır gibi değil.
Hayvanlara saygı duymayan ve onlarla ortak yaşamı kabul etmeyen insana saygı duymuyorum. Her canlıya işlenen şiddeti suç olarak görüyorum.