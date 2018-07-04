Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın’

‘Birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın’

Giriş Tarihi: 4.7.2018
‘Birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın’
ÜNLÜ şarkıcı , 'Yaz 2018' albümün ilk konserini, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da verdi. 4. Lezzet Şenliği kapsamında sahneye çıkan Tepe, albümünün çıkış şarkısı 'Yak Ateşinle'yi ilk defa bir konserde seslendirdi. Bu şarkıya Tepe'nin binlerce hayranı da eşlik etti. İki saat sahnede kalan Tepe, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Büyük özveri ile çalıştığımız albümümüzü geçtiğimiz günlerde yayınladık. Bu albümün ilk canlı performansını gerçekleştirdim. Hep bir ağızdan bana eşlik etmeniz bana büyük heyecan verdi. Biz birlikteyken çok daha güzeliz. Birliğimiz ve beraberliğimizin bozulmaması dileğiyle."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN