‘Birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın’

ÜNLÜ şarkıcı Gökhan Tepe
, 'Yaz 2018' albümün ilk konserini, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da verdi. 4. Lezzet Şenliği kapsamında sahneye çıkan Tepe, albümünün çıkış şarkısı 'Yak Ateşinle'yi ilk defa bir konserde seslendirdi. Bu şarkıya Tepe'nin binlerce hayranı da eşlik etti. İki saat sahnede kalan Tepe, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Büyük özveri ile çalıştığımız albümümüzü geçtiğimiz günlerde yayınladık. Bu albümün ilk canlı performansını gerçekleştirdim. Hep bir ağızdan bana eşlik etmeniz bana büyük heyecan verdi. Biz birlikteyken çok daha güzeliz. Birliğimiz ve beraberliğimizin bozulmaması dileğiyle."