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’a anlamsız linç

Türkiye önce sonra 'nın ölümüyle yasa boğuldu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara, bir tarlada gömülü olarak bulunmuştu. Bir diğer acı haberde Leyla Aydemir'den geldi.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 18:26
Murat Boz’a anlamsız linç

'nın Bezirhane köyünde bayramın 1. günü kaybolan ve 18 gün haber alınamayan minik , dere yatağında yüz üstü atılmış şekilde ölü bulunmuştu sosyal medyada bir çok ünlü bu olaya karşı tepki göstermişti. Ünlü sanatçı da olaya tepki gösteri Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu Boz attığı tweet'te '' Bir çocuk 4-5 gün boyunca aç bırakıp o halde dere kenarına ölüme terk eden sapkın zihniyetlilerin toplumdan arındırılması lazım. Bu insan kırıntılarının idam edilmesi daha sonra da yaşanabilecek böyle vahim olayların önüne geçilmesi açsından caydırıcı olacağını düşünüyorum' dedi. Boz'un sözlerine bir çok seveni destek verirken, bir takım muhalifler ise amlamsızca Boz'u linç edemeye çalıştı. Sanatçı dostları ve sevenleri Boz'a destek çıktı.

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Murat Boz’a anlamsız linç
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