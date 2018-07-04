Murat Boz’a anlamsız linç

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın 1. günü kaybolan ve 18 gün haber alınamayan minik Leyla, dere yatağında yüz üstü atılmış şekilde ölü bulunmuştu sosyal medyada bir çok ünlü bu olaya karşı tepki göstermişti. Ünlü sanatçı Murat Boz da olaya tepki gösteri Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu Boz attığı tweet'te '' Bir çocuk 4-5 gün boyunca aç bırakıp o halde dere kenarına ölüme terk eden sapkın zihniyetlilerin toplumdan arındırılması lazım. Bu insan kırıntılarının idam edilmesi daha sonra da yaşanabilecek böyle vahim olayların önüne geçilmesi açsından caydırıcı olacağını düşünüyorum' dedi. Boz'un sözlerine bir çok seveni destek verirken, bir takım muhalifler ise amlamsızca Boz'u linç edemeye çalıştı. Sanatçı dostları ve sevenleri Boz'a destek çıktı.

BUGÜN NELER OLDU