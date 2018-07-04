Seki’ye sevgilisinden doğum günü sürprizi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki
, önceki gün doğum günü
nü kutladı. Seki'nin partisine; başta sevgilisi Tayfun Topal olmak üzere Yıldız Tilbe, Emel Müftüoğlu, Yonca Evcimik, Hakan Altun, Deniz Akel, Cenk Eren, Oya Germen, Kenan Erçetingöz, Ayşe Özyılmazel ve Özgür Aras gibi yakın arkadaşları da katıldı. Seki'nin doğum günü partisinin tüm mekan ve masa süslemeleri Fulya Terim'in sahibi olduğu Terim Events'in Bodrum
şubesi, pastası da Fulya Terim ve Buse Terim'in Bodrum'da açtıkları pastane tarafından hazırlandı. Bodrum'daki Hazine'de yapılan gecenin sonunda Deniz Seki'ye gelen hediyeler arabasına sığmadı. 'İYİ Kİ VARSINIZ'
Ünlü sanatçı, yaşadığı duyguları, yaşgününde çektirdiği fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesabında şöyle paylaştı: "Doğum günümde yanımda olan tüm dostlarıma, yanımda olmayıp güzel dileklerini ileten arkadaşlarıma, güzel mesajlar yazan siz takipçilerime, emeği geçen menajerim Özgür'üme ve bu güzel sürprizi hazırlayan canım sevgilime teşekkür ederim. İyi ki varsınız..."