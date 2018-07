Sertab, 120 dakika ve 37 şarkıyla Açıkhava’da

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Sertab Erener 'in, kış ayları boyunca kapalı gişe sahnelenen müzikali, ilk kez Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullular'la buluşacak. 90'lar ve 2000'ler olarak iki ayrı bölümden oluşan müzikalde; Erener'in geçmişten günümüze en sevilen şarkıları, yedi dansçıyla birlikte sahneye konuyor. Gösteride her şarkının dönemine ve ruhuna ait 10 farklı kostüm giyen Erener, toplam 37 şarkı seslendiriyor. Her bir şarkı için özel hazırlanan koreografiler Beyhan Murphy'nin imzasını taşıyor. Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında 6 Temmuz'da Açıkhava'da izleyiciyle buluşacak olan müzikalde; Erener, yakında çıkacak yeni single'ı 'Bastırın Kızlar'la ilgili ipuçları da verecek. 120 dakikalık müzikalin biletleri Biletix ve BKM Gişe'de satışa sunuldu.