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Sinema filmi tadında klip

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Sinema filmi tadında klip
Yıldızlar' adlı albümüyle beğeni toplayan şarkıcı Melisa, albümünün ikinci klibini 'Sadece Sen' isimli parçaya çekti. Müzik eğitimine 3 yaşında piyano dersi alarak başlayan, daha sonra İngiltere'deki Royal Schools of Music'te eğitim alan Melisa, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sadece Sen'e sinema filmi tadında bir klip çekti. 'in yönettiği klip, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi. Çekimlerde, 'de çok az kullanılan stop motion kamera ve profesyonel sinema kameralarıyla birlikte, özel tekniklerden de faydalanıldı. Çekim tekniği ve kurgusuyla sinema filmini andıran klip, teknik açıdan Türkiye'de bir ilk sayılıyor. 'nun yapımcılığını üstlendiği albümün ikinci klibi, bugün tüm müzik kanalları ve dijital platformlarda yayınlanmaya başladı
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Sinema filmi tadında klip
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