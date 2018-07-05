ROCK müziğinin başarılı ismi Teoman, önceki gün bir kız arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Gazetecilerin ricasını kırmayarak soruları yanıtlayan şarkıcı, Ağustos ayında vereceği Harbiye konserine hazırlandığını, çok büyük sürprizlerinin olduğunu belirtti. Çok yakın zamanda cover bir albümle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Teoman, yaz tatili planlarıyla ilgili de şöyle konuştu: "Ben tatil sevmiyorum arkadaşlar. Dün kızım Zeyno
'nun yanındaydım, yeni döndüm ama tekrar yanına gideceğim. Benim için en büyük tatil, kızım Zeyno."