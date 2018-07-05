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Demirer yeni filminin çekimlerine başlıyor

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Demirer yeni filminin çekimlerine başlıyor
ÜNLÜ oyuncu , yeni filminin senaryosunu bitirdiğini, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıkladı. ile başrol oynayacağı 'Hedefim Sensin'in çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda, daha önce 'Kocan Kadar Konuş' serilerini, 'Görümce'yi ve son olarak 'Arif V 216' filmlerini çeken Kıvanç Baruönü oturacak. Demirer'in sosyal medyadaki paylaşımına yönetmen Hakan Akgül'ün yanı sıra Gülenay Kalkan, Ülkü Duru gibi oyuncular da yorum yaparak 'Hayırlı olsun' dedi.
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Demirer yeni filminin çekimlerine başlıyor
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