Demirer yeni filminin çekimlerine başlıyor

ÜNLÜ oyuncu Ata Demirer
, yeni filminin senaryosunu bitirdiğini, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıkladı. Demet Akbağ
ile başrol oynayacağı 'Hedefim Sensin'in çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda, daha önce 'Kocan Kadar Konuş' serilerini, 'Görümce'yi ve son olarak 'Arif V 216' filmlerini çeken Kıvanç Baruönü oturacak. Demirer'in sosyal medyadaki paylaşımına yönetmen Hakan Akgül'ün yanı sıra Gülenay Kalkan, Ülkü Duru gibi oyuncular da yorum yaparak 'Hayırlı olsun' dedi.