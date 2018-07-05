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’in abi acısı

Ferzan Özpetek’in abi acısı
Ünlü yönetmen 'in abisi , önceki gün üç yıldır mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Asaf Özpetek, 1998 yılında kardeşleri Ferzan Özpetek ve Sıddık Özpetek ile birlikte AFS Film'i kurdu. Aynı yıl kardeşinin filmi 'Harem Suare'nin yapımcılığını üstlenerek sinema sektörüne girdi. Birçok reklam filmi ve TV dizisinin yapımcılığını üstlenen Asaf Özpetek'in cenazesi, bugün Fenerbahçe Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Ferzan Özpetek’in abi acısı
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