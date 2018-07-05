Nusret kesenin ağzını açtı! O artık…

Kendine has et tuzlama (saltbea) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokumaya başladı. Etiler'deki kendi adını taşıyan restoranının yanı sıra geçtiğimiz yıl New York ve Dubai'de de şube açarak yeme içme sektöründe patron olan ünlü etçi, sık sık yurt dışındaki mekanlarını da ziyaret ediyor. New York ve Dubai'deki restoranlarına tarifeli uçakla giden Gökçe, iddiaya göre zamandan tasarruf etmek için özel jet almaya karar verdi.
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:30
UÇAK ALMAYA KARAR VERDİ
Şöhreti tüm dünyaya yayılan Nusret Gökçe, ayağını yerden kesecek. Türkiye dışında New York ve Dubai'de de restoran açan ünlü etçi, işlere yetişmek için uçak almaya karar verdi.