‘Serengil ‘kötü kadın’ algısı yaratmaya çalışıyor’

Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı
ile spor spikeri Seyhan Şaşko
'nun geçtiğimiz haftalarda beraber görüntülenmesi, medyada 'ihanet' iddialarını gündeme getirmişti. Tuncay Şanlı'nın geçen yıl ayrıldığı sevgilisi Melis Sayım'ın hamile olduğu ortaya çıkmış, Şaşko'nun, Şanlı ile Sayım'ı ayırdığı iddia edilmişti. Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanan Melis Sayım, konuyla ilgili olarak "Artık beraber olmadığımız için yaşananlar beni hiç ilgilendirmiyor" açıklaması yapmıştı. İkili arasındaki aşk iddialarının medyada sürekli yer alması üzerine Seyhan Şaşko, olayla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Seren Serengil
'in sosyal medya hesabı üzerinden Seyhan Şaşko'yu tehdit ettiği ifade edilen suç duyurusunda kısaca şu bilgilere yer verildi: 'Seren Serengil, Instagram hesabı aracılığıyla Seyhan Şaşko hakkında, 'Saygın kişilikmiş, göstereceğim ben size saygınlığı' ifadelerini kullanarak alenen tehditte bulunmuştur. Serengil, sunuculuğunu yaptığı programın reytingini artırmak amacıyla kariyerlerinde başarılı kadınları topluma 'kötü kadın' şeklinde lanse etmektedir." 'GERÇEĞE AYKIRI İDDİALAR'
Öte yandan savcılığa verilen suç duyurusunda; Seyhan Şaşko'nun hedef gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.