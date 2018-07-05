Ünlüler yazın keyfini çıkarıyor

AİLECE DENİZDE
Fenerbahçe'nın tecrübeli kalecisi Volkan Demirel
, eşi Zeynep ve kızları Yade ve Yeda ile Bodrum
'da tatil yapıyor. Demirel çifti, önceki gün Moon Beach
'te denize girdi. Ünlü kaleci, küçük kızı Yeda ile suyun içinde biraz serinledikten sonra yanlarına eşi Zeynep Demirel
de geldi. Zeynep Hanım, küçük kızını alıp kurulamaya giderken Volkan Demirel de yüzmeye başladı. DENİZE SIFIR MASA
YILDIZ Tilbe, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün, yanında iki arkadaşıyla Moon Beach'te görüntülenen Yıldız Tilbe, denize sıfır masa kurdurup ayaklarını suya sokarak bir yandan kahvesini yudumladı, bir yandan da sohbet etti. OĞLUYLA EĞLENDİ
ZEYNEP Beşerler, önceki gün küçük oğlu ile Bodrum'daki bir plajda görüntülendi. Ünlü oyuncu, gün boyu plajda oğluyla oyunlar oynadı. GAZETECİLERE PAREOLU ÖNLEM
?GÜLBEN Ergen ve sevgilisi Burak Törer, Bodrum tatillerine devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'ndeki 5 Oda'nın iskelesinde görüntülenen ikiliden Ergen, gazetecilere karşı önlem olarak pareosunu hiç çıkarmadı. Bir süre sonra aynı yere gelen Emel Müftüoğlu
ile sohbet eden ikilinin keyfi yerindeydi. İlerleyen dakikalarda Burak Törer ve Emel Müftüoğlu, tavla oynadı. BRONZ KADIN
ÇEŞME'DE tatil yapan sosyetik güzel Sinem Yıldırım, günlerini deniz kenarında güneşlenerek geçiriyor. Plaja makyajla giden ve bronzlaşan teniyle dikkat çeken Yıldırım, sık sık eline telefonunu alıp fotoğraf çekti. KIBRIS'TA TATİL
GEÇTIĞIMIZ yıl yönetmen ile Erçin Karabulut ile dünyaevine giren oyuncu Nilay Deniz, Kıbrıs
'ta tatil yapıyor. Deniz, tatilde çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıyor. MORAL DEPOLUYOR
UYUŞTURUCU kullandığı iddiası ile Mart ayında gözaltına alınan Serhan Onat, yapılan işlemlerin ardından denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Aradan geçen dört ayda hiç görüntü vermeyen genç oyuncu, tatil için gittiği Bodrum'da görüntülendi. Türkbükü Atılay Balık'ta iki arkadaşı ile yemek yiyen Onat'ın hararetli hararetli konuştuğu görüldü. KUZEN KUZENE...
HAKAN Sabancı, kuzenleri Fethi Kamışlı ve Pırıl Çetindoğan ile Mikonos'ta tatil yapıyor. Birlikte vakit geçirmeyi çok seven kuzenler, katıldıkları plaj partisinde şıklıklarıyla göz doldurdu. SÖZERİ İLE COŞTULAR
'AILE arasında' filminde canlandırdığı karakterle ve filmdeki müzikal performansıyla dikkat çeken Ayta Sözeri
, önceki gece Bodrum Yalıkavak'ta Hacer Özil ile Önder Aksüzek'in işlettiği Mufla Restaurant'da sahneye çıktı. Sinan-Tülin Vardar, Pervin Ersoy ve Sevgi Püsküllü gibi isimlerin izlediği Sözeri, herkesi coşturdu. SEZON YORGUNLUĞUNU ATIYOR
POP müziğinin başarılı sesi Altay, yoğun geçen konser programından fırsat buldukça soluğu, Bodrum'da tatil yapan eşi Gülsüm Karaata'nın yanında alıyor. Ünlü şarkıcı, önceki akşam, Türkbükü'nün gözde balık restoranlarından Garos'da eşi ve eşinin ablası Muzi Karaata'yla görüntülendi. Akşam yemeğinin ardından restorandan ayrılan Altay "Bir-iki gün sonra İstanbul'a gideceğim, oradaki işlerimi hallettikten sonra tatile kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedikten sonra eşiyle birlikte evinin yolunu tuttu.