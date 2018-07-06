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'ndan haberlerine isyan!

Aslı Enver'den ayrılan yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme'ye tatile gitmiş; iddiaya göre Boz, Alaçatı'daki Grande Spiaggia adlı kulüpte eğlenirken ile karşılaşmıştı. ‘Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi’ haberleri de gündeme gelmişti. Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:35
Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz haberlerine isyan!

Geçtiğimiz günlerde, hakkında eski aşkı ile Çeşme'de karşılaştığı ve onu yakın takibe aldığı şeklinde haberler yapılan , konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

Yaklaşık üç yıl önce aşk yaşadığı Murat Boz'la haberlerde yazılan gibi bir durum olmadığını belirten Sakuçoğlu, hesabından şu açıklamada bulundu "Bozuk plak gibisiniz dinlemekten sıkıldım artık… Ve şu bilinsin ki her bozuk plak bir gün kırılır sesi çıkmamasından korkarım. Anlayacağınız kimsenin peşinden koştuğum yok, kimseden bir şey istediğim de yok! Az ötede oynayın sadece bu oyunu artık, yoksa piyon sandığınız halimle şah dedirtip mat çekerim! Hala susuyorum diye yenilgiye hüküm giydi sanmasın kimseler!"

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Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz haberlerine isyan!
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