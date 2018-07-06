Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz haberlerine isyan!

Geçtiğimiz günlerde, hakkında eski aşkı Murat Boz ile Çeşme'de karşılaştığı ve onu yakın takibe aldığı şeklinde haberler yapılan Eliz Sakuçoğlu, konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

Yaklaşık üç yıl önce aşk yaşadığı Murat Boz'la haberlerde yazılan gibi bir durum olmadığını belirten Sakuçoğlu, hesabından şu açıklamada bulundu "Bozuk plak gibisiniz dinlemekten sıkıldım artık… Ve şu bilinsin ki her bozuk plak bir gün kırılır sesi çıkmamasından korkarım. Anlayacağınız kimsenin peşinden koştuğum yok, kimseden bir şey istediğim de yok! Az ötede oynayın sadece bu oyunu artık, yoksa piyon sandığınız halimle şah dedirtip mat çekerim! Hala susuyorum diye yenilgiye hüküm giydi sanmasın kimseler!"