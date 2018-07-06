Ünlü Rock yıldız Özlem Tekin Milas'taki bir köyde ortaya çıktı
Yıllarca müzik hayatında marjinal duruşuyla adından söz ettiren Özlem Tekin, köye yerleşti. Şarkıcı, mütevazı evinde giydiği şalvarla duvarları silerken görüntülendi. Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ve bir dönem Küçükbük’te muhtar azası seçilen Özlem Tekin, Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye taşındı. Şarkıcı, aldığı 17 dönüm arazi üzerine yaptırdığı mütevazı evinde objektiflere takıldı. Her gün yürüyüş yapan, daha sonra beş köpeği, atı ve eşeğini besleyen Tekin’in, ev temizliği dahil, her şeyi kendi yaptığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:27Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:28
BÜTÜN GÜN ŞALVARLA DOLAŞIYOR
Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Özlem Tekin, Milas'taki bir köyde ortaya çıktı. Hiçbir teknolojik alet kullanmayan ünlü şarkıcı, bütün gün şalvarla dolaşıyor.