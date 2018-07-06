Ünlü Rock yıldız Özlem Tekin Milas'taki bir köyde ortaya çıktı

BÜTÜN GÜN ŞALVARLA DOLAŞIYOR

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Özlem Tekin, Milas'taki bir köyde ortaya çıktı. Hiçbir teknolojik alet kullanmayan ünlü şarkıcı, bütün gün şalvarla dolaşıyor.