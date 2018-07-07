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Bu kez oynamaya değil konuşmaya gidecekler

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Bu kez oynamaya değil konuşmaya gidecekler
Tiyatro Keyfi'nin kurucusu 'ın yönettiği 'Gözlerin Ardında' oyunu, Nava Semel'in ünlü eserinden ilk kez sahneye uyarlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Oyun, Down Sendromu farkındalık projesi olarak hayata geçirilmişti. 'yla aynı sahneyi paylaşan şarkıcı Özgün'ün ilk kez oyunculuk tecrübesi yaşadığı oyun, yurt dışında da ses getirmeye devam ediyor. Daha önce Londra Tiyatro Festivali ile İsrail'de Uluslararası Jaffa Tiyatro Festivali'nde izleyiciyle buluşan oyun, bu kez Hollanda yolcusu. Kemal Başar ile Eda Kandulu, Aralık ayında Hollanda'da düzenlenecek bir sempozyuma katılacak. İkili, dünyanın çeşitli yerlerinde sahnelenen aynı eserin yönetmenleri ve oyunlarıyla bir araya gelecek.
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Bu kez oynamaya değil konuşmaya gidecekler
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