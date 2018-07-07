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Okul bitti, kardeşleriyle Miami tatiline çıktı

’ın kızı , İngiltere’deki okulundan mezun oldu. Ural, erkek kardeşi ve babası ’ın ikinci evliliğinden olan kızı Gisella ile birlikte Miami’de tatil yapıyor

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Okul bitti, kardeşleriyle Miami tatiline çıktı
'ın kızı , İngiltere'de eğitim gördüğü London College Of Communication'ı bitirdi. Bu yıl yine Londra'da yüksek lisansını yapacak olan Ural, tatile çıktı. Annesinin 1997 yılında Miami'de satın aldığı, eyaletin en lüks rezidansında bulunan evde tatilini geçiren Melisa'ya, abisi ile babası 'ın ikinci evliliğinden olan kızı Gisella eşlik ediyor. Okulunu bitirmenin mutluluğunu yaşayan Melisa Ural, Miami'de bol bol denize girerek kız kardeşi ve abisiyle vakit geçiriyor. Ural, sık sık alışveriş de yapıyor. Sibel Can ise yeni albümü ve konser maratonundan dolayı bu yaz tatil yapamayacağını, çocuklarının onun yerine de tatil yaptıklarını söyledi.
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Okul bitti, kardeşleriyle Miami tatiline çıktı
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