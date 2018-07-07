Okul bitti, kardeşleriyle Miami tatiline çıktı

Sibel Can
'ın kızı Melisa Ural
, İngiltere'de eğitim gördüğü London College Of Communication'ı bitirdi. Bu yıl yine Londra'da yüksek lisansını yapacak olan Ural, tatile çıktı. Annesinin 1997 yılında Miami'de satın aldığı, eyaletin en lüks rezidansında bulunan evde tatilini geçiren Melisa'ya, abisi Engincan Ural
ile babası Hakan Ural
'ın ikinci evliliğinden olan kızı Gisella eşlik ediyor. Okulunu bitirmenin mutluluğunu yaşayan Melisa Ural, Miami'de bol bol denize girerek kız kardeşi ve abisiyle vakit geçiriyor. Ural, sık sık alışveriş de yapıyor. Sibel Can ise yeni albümü ve konser maratonundan dolayı bu yaz tatil yapamayacağını, çocuklarının onun yerine de tatil yaptıklarını söyledi.