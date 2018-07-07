Yavuz Bingöl’den şehit çocukları için özel proje

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl
, yeni bir proje için kolları sıvadı. Yakın zamanda hayata geçen Enstrümansız Okul Kalmasın adlı okullara enstrüman sağlamayı ve müzik odası yaptırmayı amaçladığı projesiyle dikkat çeken Bingöl, 'Türküler birleştirir. 'Müzik iyileştirir' sloganıyla şehit çocuklarından oluşan bir halk müziği korosu kurmayı hedefliyor. Sınır ziyaretleri yaptığı dönemde tanıştığı çocuklardan çok etkilendiğini söyleyen Bingöl, şöyle konuştu: "Hepsi çok dirayetli, inanılmaz çocuklar. Bir çoğuyla tanıştığım için şeref duydum ama doğal olarak biraz duygusallar içe kapanıklar. Kimi abisini, kimi babasını kaybetmiş. Onlardan bir enerji yaratmak istiyorum. Genelkurmayı ziyarete gittiğimiz zaman Genelkurmay başkanımıza bahsetmiştim. O da çok mutlu oldu, heyecanlandı. Projeyi, önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi düşünüyorum. Elde edilen geliri de şehit ailelerine vereceğiz." HAYALI, TÜRKIYE KOROSU
En büyük hayalinin koroları birleştirip Türkiye korosu oluşturmak olduğunu söyleyen Bingöl, sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz aylarda Bayrampaşa
'da çevik kuvvet korosuyla bir araya gelerek onlara moral konseri vermiştik. Hakim ve savcıların da korosu varmış. Doktorların korosu varmış. Askerin, polisin, yargıcın, gazetecinin, doktorun bir arada yer aldığı 200 kişilik bir koro hayal ediyorum. Birbirimize olan önyargıyı yıkan bir şey olacak."