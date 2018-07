BUGÜN NELER OLDU

LASVegas sahnelerine dönen Mariah Carey , önceki gece Ceasar's Palace'ta sahneye çıktı. Ünlü yıldız, konuklara sürpriz yaparak 7 yaşındaki ikizleri Moroccan ve Monroe'yu sahneye davet etti. Carey, 'Always Be My Baby' parçasını çocuklarıyla birlikte söylerken, Moroccan birden kafasına çöp poşeti geçirdi. Oğluna, "Bunu bir daha yapma!" diyen Carey ve çocuklarının bu halleri herkesi güldürdü.