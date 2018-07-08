Kaptanın kalpleri ısıtan çocukluk aşkı

İngiltere
Milli Takımı'nın kaptanı olarak 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Harry Kane
'in evlilik hazırlığı yaptığı Kate Goodland ile 11 yaşında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. 2005 yılında Londra'daki Beckham Academy'de yaz eğitimlerine katılan Kane ile Goodland, David Beckham
'la bir hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ünlü futbolcu, o dönem 12 yaşında olan Goodland ile yedi yıl sonra ilişki yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl nişanlanan ve Ivy adında 1 yaşında bir kızları olan ünlü çift, şimdi ikinci bebeklerini bekliyor. İngiltere'nin son dönemde yetiştirdiği en iyi futbolculardan biri kabul edilen 24 yaşındaki Harry Kane, spor bilimi üzerine eğitim alan çocukluk aşkı Kate Goodland'le ilişkisini bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Kate'le okul arkadaşıydık, sonra giderek birbirimize daha yakın olduk. Benim tüm kariyerime tanıklık etti. Bulunduğum yere gelebilmem için, o da benim kadar çok çalıştı. Eğer şu an bekar olsaydım, tanıştığım kişilerin bana para için yaklaşıp yaklaşmadığını asla bilemezdim. Hayatımda bir çocukluk aşkım olduğu için çok şanslıyım."