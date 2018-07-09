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20 adet vantilatörle serinledi

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
20 adet vantilatörle serinledi
'ten 'ın sıcağına vantilatörlü önlem... Önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıkan Gündeş, sahnesine 20 adet vantilatör koydurup şarkılarını seslendirirken serinlemeye çalıştı. Konserine 'Gönlümün Efendisi' adlı şarkıyla başlayan ünlü sanatçı, konuklarına müzik ziyafeti çekti. Yaklaşık üç saat süren konserinde 33 şarkı seslendiren Gündeş, konuklarına "Bu gece ben de sizinle eğlenmek istiyorum" diyerek hareketli şarkılara yer verdi. Ünlü sanatçının söylediği hareketli şarkılara eşlik eden dansçı kızların şovu da büyük beğeni topladı.
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20 adet vantilatörle serinledi
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