2003 Türkiye Güzeli Gamze Karaman Keçeli anne oldu

2003 Türkiye Güzeli Gamze Karaman Keçeli ve Nedim Keçeli, 31 Mart'ta İstanbul'da aile arasında evlenmişti. Çiftin 'önce bebek, sonra nikah' modasına uydukları konuşulmuş ancak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Türkiye Güzeli anne oldu! Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Gamze Karaman Keçeli’yi kaleme aldı. İşte ilk fotoğraf…
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:19Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:38
İşadamı Nedim Keçeli ile geçen yıl 31 Mart'ta nikah masasına oturan 2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli'nin hamile olduğunu da, erkek bebek beklediğini de ilk bu köşede okumuştunuz.