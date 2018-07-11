3.5 saat süren performans

Birçok
sevilen şarkının yaratıcısı ünlü müzisyen Aslı Zen, '90'lar Akustik' adı altında hazırladığı yeni repertuvarı ve konseptini geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'da sevenlerinin beğenisine sundu. Yaklaşık 3.5 saat kesintisiz performans sergileyen sanatçıyı izleyenler arasında Selami Şahin
, Yılmaz Vural
gibi ünlü isimler de vardı. HEM VOKAL HEM SÖZ YAZARI
'90'lar Akustik' konseptiyle ilk defa izleyicileri ile buluşan Aslı Zen, yaz boyunca her çarşamba akşamı Çeşme Şerefe Meyhane'de ve Bodrum'da sevenlerine eşsiz müzik keyfi yaşatmaya devam edeceğini belirtti. Sezen Aksu
, Emel Müftüoğlu
gibi isimlere vokalistlik de yapmış olan Aslı Zen profesyonel müzik hayatına 2000 yılında başlamıştı. Aslı Zen; Ferhat Göçer, İzel, Demet Akalın, Fatih Ürek, Pınar Aylin gibi isimlerin söz yazarlığını da yapmıştı.