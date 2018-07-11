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konseri nerede?

11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da konser verecek olan Latin pop ve rock müzik dünyasının yıldız ismi , dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geldi. Ünlü şarkıcıyı görüntülemek için havalimanına gelen gazeteciler, Shakira'ya baklava ikramında bulundu.İstanbul’a ailesi ile gelen ünlü şarkıcı Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı’yı gezmeyi planladığı öğrenildi.Türkiye’de binlerce hayranıyla buluşucak olan Shakira’nın konserine ilgi büyük olunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü ‘nden trafik uyarısı geldi. Peki, Shakira’nın konseri nerede, saat kaçta başlayacak? İşte haberimizde…

Giriş Tarihi: 11.7.2018 10:38
Shakira konseri nerede?

'El Dorado' isimli dünya turnesi kapsamında konser veren , bugün İstanbul'da da sahne alacak. Shakira, bugün saat 21.00'de 'ta Türkiye'deki hayranlarının karşısına çıkacak. Yoğun katılımın beklendiği konserde Shakira, beğenilen eserlerini hayranları için seslendirecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vodafone Park'ta gerçekleşecek konser nedeniyle Küçük Çiftlik Caddesi Şehitler Tepesi'ne dönüşlerin, stat arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden kapatılarak Dolmabahçe istikametine akım verilmeyeceğini, Taksim-Harbiye yönü ve Bomonti Tünel'in de kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak, Mete Caddesi'nden Bedri Karafakioğlu Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Kadırgalar ışıklardan Kadırgalar Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılarak akım stat arkasına gönderilemeyecek.

Açıklamada, alternatif güzergahlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Teşvikiye Caddesi Süleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular, Taksim istikameti, Mecidiyeköy istikameti, Sıraselviler Caddesi, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi istikameti Tarlabaşı , Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros Bulvarı istikameti, Piyalepaşa Bulvarı ve Hürriyettepe ışıklar istikameti.

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Shakira konseri nerede?
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