Shakira’yı kulisinde şımartacaklar

Ünlü
şarkıcı Shakira
, 11 yıl aradan sonra bugün, BKM organizasyonuyla Vodafone Arena
'da konser verecek. Dünya turnesi kapsamında 24 ülkede 50'den fazla konser verecek olan sanatçının talepleri için Türkiye'nin üç büyük markası harekete geçti. İstanbul
'a ailesi ile gelecek olan Shakira, tüm kulisinin beyaz ağırlıklı eşyalardan oluşmasını, kendi giyinme ve dinlenme odasının yanı sıra çocukları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha için de ayrı bir aile odası istemişti. Mudo Concept, Shakira'nın bu istekleri için yerden aydınlatma, dört kişilik yemek masası ve rahat koltuklardan oluşan bir kulis tasarladı. Marka, Milan ve Sasha için hazırlanacak olan aile odasını ise çocuk güveliğini ön planda tutacak şekilde güvenli eşyalarla düzenledi. Ünlü sanatçının kulisinde olmasını istediği yüzde 70 kakaolu bitter çikolataları ise, Türkiye'nin gurme çikolata üreticisi Vakko Chocolate'tan. Shakira'nın kulisinde çocukları için de yoğun çilek ve deniz tuzu aromalı çikolatalar yer alacak. Kendisi ve ailesi için beyaz havlu isteyen şarkıcının bu talebini de Haremlique Istanbul yerine getiriyor. İlhamını Osmanlı temalarından alan marka, sadece beyaz olması şartı koyulan havlular hazırlamakla kalmadı, tüm aileye isimlerinin baş harflerinin özel olarak işlendiği yüzde 100 mısır pamuğundan üretilmiş özel bornozlar tasarladı.