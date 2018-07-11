Tarihi anın tanıkları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin ilk başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan
'ın yeminin ardından Külliye
'de yapılan törene, ülke liderleri ve diplomatlarla birlikte ünlüler de katıldı. Törende Orhan Gencebay, Mehmet Bozdağ, Mustafa Ceceli
, Metin Şentürk
, Yavuz Bingöl
, Esra Erol
, Müge Anlı
, Ümit Yılmaz, Ahmet Yenilmez
, Selahattin Alpay Mustafa Sandal, Züleyha Ortak, Alişan, Ece Erken
, Polat Yağcı, Berdan Mardini, Ümit Besen
, Hasan Kaçan
, Semih Kaplanoğlu, Serdar Gökhan, Necati Şaşmaz
, Hülya Koçyiğit
ve Wilma Elles de vardı. Ünlüler, törende yaşananları ve duygularını GÜNAYDIN'a anlattı... POLAT YAĞCI:
"Biz hep inandık, hayırlısı için dua ettik, çalıştık. İlk gün neyse duamız, bugün de o. Çok şükür bugün hep birlikte bu tarihi ana tanıklık ettik. Daha güçlü bir Türkiye
için ilk büyük adımı attık. İyi ki varsın Başkan! Allah seni bu milletin başından eksik etmesin." ALİŞAN:
"Tarihi bir güne tanıklık ettim, çocuklarıma anlatacağım en güzel günlerden biri. Türkiye'mizin gücünü bir kez daha gösterdik. Güçlü bir Türkiye için hep birlikte daha güzel günlere..." ZÜLEYHA ORTAK:
"Devletin yeni şeklinin, ruhunun her anına sindiği, sirayet ettiği bir törendi. Adı her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olsa da, törenin sırrı; gazetecilerin Beyefendi'ye yönelttiği 'Size nasıl hitap edelim?' sorusuna verdiği tek kelimelik cevapta gizli: 'Başkan!' Bugün bütün Türkiye ve gözü bizde olan dünya, görkemli bir değişime, tarihe ve muhteşem bir göreve başlama törenine şahitlik etti." WILMA ELLES:
"Bugün tarihi bir gündü. Yeni Türkiye sistemini şimdiden Külliye'de hissetmenin onurunu yaşamak heyecan vericiydi. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen başbakanların da büyük ilgisine şahit olduk. Bugün resmi olarak sayın Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'yi emanet ettik ve o da bize Türkiye'yi emanet etti. Hey Türkiye, büyük bir gelecek bizi bekliyor." AHMET YENİLMEZ:
"Milletimize, devletimize, ümmet coğrafyasına ve insanlığa hayırlı olsun. Dünya tarihini yazmış, onsuz dünya tarihi yazılamayacak bir devletin yapısında köklü bir değişiklik oldu. Bu değişiklik, Türk demokrasisinde cumhurun iradesiyle gerçekleşti. Tüm engellere, tezgahlara rağmen cumhur iradesini koydu. Cumhuriyetin 2023 hedefinin yol haritasını ve işleyişini cumhur belirledi. Türk demokrasisi kendisine dar gelen elbiseyi yırtıp kendi elbisesini giydi. Elbette bir müddet yeni yapılanma devam edecek. Külliye'de cumhurun ipleri eline aldığını gördüm ve bir müddet bunun keyfini çıkaracağım." ÜMİT YILMAZ:
"Tarihi bir güne tanıklık ettim. Gelen misafirler, tüm devlet adamları dahil; hepimizde inanılmaz bir pozitif enerji vardı. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı orkestra müthiş çaldı, çok keyif aldım. 101 pare top atışı, atların yürüyüşü ve karanfiller harikaydı. Güçlü bir lider ile yeni bir döneme giriyoruz. Cumhuriyetimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu toprakların çok değerli olduğunu bir kez daha fark etmemiz gerekiyor. Kültür ve sanat adına üreterek çalışmayı bırakmamalıyız." HÜLYA KOÇYİĞİT:
"Çok muhteşem bir törendi. Tarihi bir geceydi. Törene Selim Bey'le (Soydan) katıldık. Orada olmaktan gurur duydum. Başkan'ımız herkesi kucaklayan çok güzel bir konuşma yaptı. Muazzam bir kalabalık vardı. Ülke liderleri, diplomatlar, işadamları, sporcular, sanatçılar, şehit aileleri oradaydı. Tren kazası nedeniyle gösteri yapılmadı." 'KOCAMAN BİR DEVLETİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ'
Külliye'deki törene katılamayan ünlü isimler, sosyal medyada yeni sistem
le ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı: IŞIN KARACA:
"Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı, Arnavut'u, doğulusu, batılısı, yaşlısı, genci, kadını, erkeği ile binlerce yıllık, köklü geçmişi ile biz kocaman bir devletiz, aileyiz. Yeni sistem devletimize, milletimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın." SEDA SAYAN:
"Ülkemize hayırlı olsun. Allah çıkmış olduğu bu kutlu yolda Başkan'ımızın yar ve yardımcısı olsun." UĞUR IŞILAK:
"Hayırlı olsun Türkiye'mize ve tüm mazlumlara..." SEVİM EMRE:
"Türkiye'me hayırlı olsun. Benim yüce gönüllü Başkan'ım! Bu vatan sevginiz, bu yüce imanınızla büyük Türkiye hedefinize ulaşacaksınız. Türkiye'm sizi seviyor, yüce Rab'bim yar ve yardımcınız olsun büyük Türkiye'min ilk başkanı. Sevgiyle, saygıyla kutlu olsun. Sizi çok seviyorum." MEHMET BOZDAĞ:
"Milletin evinde tarihi ana şahit olduk. Allah Başkan'ımızın yar ve yardımcısı olsun." ECE ERKEN:
"Tarihi bir güne milletçe tanıklık etmenin heyecanını yaşadım. Çok görkemli, bir o kadar da tren kazası dolayısıyla hüzünlü geçti. Birçok dünya liderinin de katıldığı, ülkemiz için tarihi bir gündü."
MUSTAFA CECELİ:
"Yeni dönemin ülkemizde bir milat olmasını, dostluğun ve kardeşliğin pekişmesini diliyorum." METİN ŞENTÜRK:
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmak için yerimizi aldık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." ?BERDAN MARDİNİ:
"Başkanlık sistemi ile Türkiye atağa geçecek. Yenilenme her zaman iyidir. Bu tarihi ve önemli törene katıldığım için çok gururluyum. Güçlü Türkiye'yi tüm dünyaya bu törenle gösterdik. Yeni sistemde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başarılarının devamını dilerim. Allah ülkemize zeval vermesin."