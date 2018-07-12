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Blake’in yüzüğünde gözü kalmış!

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Blake’in yüzüğünde gözü kalmış!
Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, Bahamalar tatilini bitirip 'a döndü. Bahamalar'da Bieber'ın evlenme teklifini kabul eden 21 yaşındaki Baldwin, önceki gün havaalanı çıkışında valizini taşırken görüntülendi. Güzel model, parmağındaki nişan yüzüğüyle dikkat çekerken, dikdörtgen şeklindeki pırlanta yüzükle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Baldwin, 2012 yılında Twitter'da 'Eğer yüzüğüm 'ninki kadar büyük olmazsa evlenmek istemiyorum' şeklindeki bir paylaşımı retweet etmiş. Baldwin'in yüzüğünün; Blake Lively'ye, eşi 'ın aldığı 2 milyon dolar değerindeki dikdörtgen pırlanta ile neredeyse aynı olması dikkat çekti.
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Blake’in yüzüğünde gözü kalmış!
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