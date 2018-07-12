Blake’in yüzüğünde gözü kalmış!

Justin
Bieber-Hailey Baldwin çifti, Bahamalar tatilini bitirip New York
'a döndü. Bahamalar'da Bieber'ın evlenme teklifini kabul eden 21 yaşındaki Baldwin, önceki gün havaalanı çıkışında valizini taşırken görüntülendi. Güzel model, parmağındaki nişan yüzüğüyle dikkat çekerken, dikdörtgen şeklindeki pırlanta yüzükle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Baldwin, 2012 yılında Twitter'da 'Eğer yüzüğüm Blake Lively
'ninki kadar büyük olmazsa evlenmek istemiyorum' şeklindeki bir paylaşımı retweet etmiş. Baldwin'in yüzüğünün; Blake Lively'ye, eşi Ryan Reynolds
'ın aldığı 2 milyon dolar değerindeki dikdörtgen pırlanta ile neredeyse aynı olması dikkat çekti.