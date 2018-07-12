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‘Kofti bir durum yok’

, kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı. Bodrum'da tatil yapan Kibariye "Aldatıldığıma dair bazı şeyler kulağıma geldi. Ama ben inanmıyorum. Çünkü gözümle görmedim. Yakalasaydım, amenna. Ya da siz bir kadınla çekseydiniz, kabul. Bilmem neler için yuvamı yıkmam. Yalnız ciddi bir ilişki varsa ayrılırım." diye konuştu. Maddi sıkıntıları da atlattıklarını belirten Kibariye şunları söyledi: “Ali’nin kumar oynamasına gelince; hatasız kul olmaz. Bazıları zorla yuvamı yıkmaya çalışıyor. Ama ben mutluyum. Her şeyden önce o, kızımın (Birgül) babası. Önemli olan yanlışlarını tekrarlamaması. Romanca şöyle bir laf vardır; ‘Kofti bir durum yok’. Kısacası her şey yolunda.”

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:03
Kibariye ‘Kofti bir durum yok’

ROMAN DİLİNDE ÖZETLEDİ

Milliyet'in haberine göre; Evliliğinde zor gün geçirdiği konuşulan , durumu Roman dilinde özetledi: "Kofti bir durum yok, her şey sebai dü... İşler iyi"

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Kibariye ‘Kofti bir durum yok’
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