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Limon renkli geceler

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Limon renkli geceler
Müzik yazarı , Discocello adını verdiği yeni konseptiyle yeniden DJ kabinine geçiyor. Daha önce birçok mekanda ve özel gecelerde sahne alan Kavukluoğlu, 12 Temmuz'dan itibaren her perşembe Limoncello'da olacak. Ve geçmişten günümüze unutulmaz dans hitleriyle müzikseverleri coşturacak. Suat Kavukluoğlu'nun Discocello'sunda Abba'dan 'a, 'dan 'a, Modern Talking'den 'ya, 'dan 'ya kadar müzik tarihinin efsaneleri bir araya geliyor. Bundan böyle her perşembe Limoncello'da #Discocello gecesi yaşanacak.
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