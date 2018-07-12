Limon renkli geceler

Müzik
yazarı Suat Kavukluoğlu
, Discocello adını verdiği yeni konseptiyle yeniden DJ kabinine geçiyor. Daha önce birçok mekanda ve özel gecelerde sahne alan Kavukluoğlu, 12 Temmuz'dan itibaren her perşembe Limoncello'da olacak. Ve geçmişten günümüze unutulmaz dans hitleriyle müzikseverleri coşturacak. Suat Kavukluoğlu'nun Discocello'sunda Abba'dan Ajda Pekkan
'a, Michael Jackson
'dan Tarkan
'a, Modern Talking'den Kenan Doğulu
'ya, Whitney Houston
'dan Sezen Aksu
'ya kadar müzik tarihinin efsaneleri bir araya geliyor. Bundan böyle her perşembe Limoncello'da #Discocello gecesi yaşanacak.