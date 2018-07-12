Önümüzdeki ay nişan yakında düğün

Oyuncu Çiğdem Batur
, geçtiğimiz akşam doğum günü partisinde sevgilisi Onur Gülmek'ten evlilik teklifi almıştı. Gülmek'in 'Karım olacaksın ulan' şeklinde yaptığı teklifi şaşkınlıkla karşılayan Batur, teklifin perde arkasını şu sözlerle anlattı: "Uzun süreliğine Amerika'ya gidecektim. 6 Haziran'da Los Angeles
'a gidecekken beni havalimanının kapısından döndürdü.' Gitme evlenelim' diyerek ikna etti." Batur ve Gülmek Aileleri, geçtiğimiz hafta sonu Batur'un Düzce
'deki evinde tanıştı. Buluşmada genç çiftler, ailelerinin "İşi fazla uzatmayın" şeklindeki tavsiyelerine uyma kararı aldı. Batur ve Gülmek çifti, önümüzdeki ay nişanlanmak için kolları sıvarken, kış mevsimi gelmeden düğün yapmayı planlıyor.