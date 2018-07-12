Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Önümüzdeki ay nişan yakında düğün

Önümüzdeki ay nişan yakında düğün

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
Önümüzdeki ay nişan yakında düğün
Oyuncu , geçtiğimiz akşam doğum günü partisinde sevgilisi Onur Gülmek'ten evlilik teklifi almıştı. Gülmek'in 'Karım olacaksın ulan' şeklinde yaptığı teklifi şaşkınlıkla karşılayan Batur, teklifin perde arkasını şu sözlerle anlattı: "Uzun süreliğine Amerika'ya gidecektim. 6 Haziran'da 'a gidecekken beni havalimanının kapısından döndürdü.' Gitme evlenelim' diyerek ikna etti." Batur ve Gülmek Aileleri, geçtiğimiz hafta sonu Batur'un 'deki evinde tanıştı. Buluşmada genç çiftler, ailelerinin "İşi fazla uzatmayın" şeklindeki tavsiyelerine uyma kararı aldı. Batur ve Gülmek çifti, önümüzdeki ay nişanlanmak için kolları sıvarken, kış mevsimi gelmeden düğün yapmayı planlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Önümüzdeki ay nişan yakında düğün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN