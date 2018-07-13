Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Çok mutluyuz siz de mutlu olun’

‘Çok mutluyuz siz de mutlu olun’

Giriş Tarihi: 13.7.2018
‘Çok mutluyuz siz de mutlu olun’
Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden sanatçı , Ocak ayında nişanlandığı oyuncu ile önceki gün aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi. Yaklaşık iki yıldır süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen 150 kişilik özel bir davetle evlendi. Can Bonomo'nun damatlığı Hatice Gökçe imzası taşırken, Öykü Karayel ise ikizi Ezgi Karayel'in tasarımı olan sade ve zarif gelinliği ile göz kamaştırdı. Can Bonomo ve Öykü Karayel, cumartesi günü Çeşme'de yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek olan bir kutlama daha yapacak. Çift, önceki gün gerçekleşen nikah töreni sonrası arkadaşlarıyla birlikte soluğu Asmalımescit'te aldı. Kulp adlı mekanda evliliklerini kutlayan çift, gelinlik ve damatlıklarını çıkartıp sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Başarılı şarkıcı Can Bonomo ve güzel oyuncu Öykü Karayel, kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Cumartesi Çeşme'de düğünümüz var, sizi de bekliyoruz. Çok mutluyuz, siz de mutlu olun. İyi ki evlendik" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Çok mutluyuz siz de mutlu olun’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN