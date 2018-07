BUGÜN NELER OLDU

Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden sanatçı Can Bonomo , Ocak ayında nişanlandığı oyuncu Öykü Karayel ile önceki gün aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi. Yaklaşık iki yıldır süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen 150 kişilik özel bir davetle evlendi. Can Bonomo'nun damatlığı Hatice Gökçe imzası taşırken, Öykü Karayel ise ikizi Ezgi Karayel'in tasarımı olan sade ve zarif gelinliği ile göz kamaştırdı. Can Bonomo ve Öykü Karayel, cumartesi günü Çeşme'de yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek olan bir kutlama daha yapacak. Çift, önceki gün gerçekleşen nikah töreni sonrası arkadaşlarıyla birlikte soluğu Asmalımescit'te aldı. Kulp adlı mekanda evliliklerini kutlayan çift, gelinlik ve damatlıklarını çıkartıp sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Başarılı şarkıcı Can Bonomo ve güzel oyuncu Öykü Karayel, kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Cumartesi Çeşme'de düğünümüz var, sizi de bekliyoruz. Çok mutluyuz, siz de mutlu olun. İyi ki evlendik" şeklinde konuştu.