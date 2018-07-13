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İngiliz yıldız, kalacağı villaya Türk halısı istedi

17 Temmuz’da Belek’te sahneye çıkacak olan , kalacağı ultra ya Türk halısı serilmesini istedi. Konserden iki gün önce Türkiye’ye gelecek olan ünlü şarkıcıya, 10 kişilik ekip hizmet edecek

Giriş Tarihi: 13.7.2018
İngiliz yıldız, kalacağı villaya Türk halısı istedi
'Rockabye' şarkısıyla geçtiğimiz yıl müzik listelerini alt üst eden , 17 Temmuz'da Regnum Carya'da vereceği konser öncesi şaşırtıcı taleplerde bulundu. Türkiye'de ikinci kez müzikseverlerle buluşacak olan ; Regnum Carya'da konaklayacağı ya Türk halısı, yapboz ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem istedi. Belek'te Regnum Live in Concert etkinliği kapsamında sahneye çıkacak olan güzel yıldız, taleplerini menajeri aracılığıyla otel yönetimine iletti. 27 yaşındaki şarkıcı, konserden iki gün önce ultra lüks özelliklere sahip Crown Villa'ya yerleşecek. 3 bin 800 metrekarelik villada Anne Marie'ye; uşak, aşçı, servis ve temizlik elemanlarından oluşan 10 kişilik özel bir ekip hizmet edecek. Havaalanından helikopter ile otele getirilecek olan ünlü sanatçı, havada kısa bir Antalya turu da yapacak. Daha önce Fonsi, Gianluca Vacchi, ve Goran Bregoviç gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Belek'teki lüks otelde; Anne Marie'nin ardından 30 Temmuz'da Tom Jones, 14 Ağustos'ta ise Dua Lipa sahneye çıkacak.
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İngiliz yıldız, kalacağı villaya Türk halısı istedi
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