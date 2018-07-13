İngiliz yıldız, kalacağı villaya Türk halısı istedi

'Rockabye' şarkısıyla geçtiğimiz yıl müzik listelerini alt üst eden Anne Marie
, 17 Temmuz'da Regnum Carya'da vereceği konser öncesi şaşırtıcı taleplerde bulundu. Türkiye'de ikinci kez müzikseverlerle buluşacak olan İngiliz şarkıcı
; Regnum Carya'da konaklayacağı lüks villa
ya Türk halısı, yapboz ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem istedi. Belek'te Regnum Live in Concert etkinliği kapsamında sahneye çıkacak olan güzel yıldız, taleplerini menajeri aracılığıyla otel yönetimine iletti. 27 yaşındaki şarkıcı, konserden iki gün önce ultra lüks özelliklere sahip Crown Villa'ya yerleşecek. 3 bin 800 metrekarelik villada Anne Marie'ye; uşak, aşçı, servis ve temizlik elemanlarından oluşan 10 kişilik özel bir ekip hizmet edecek. Havaalanından helikopter ile otele getirilecek olan ünlü sanatçı, havada kısa bir Antalya
turu da yapacak. Daha önce Fonsi, Gianluca Vacchi, Rita Ora
ve Goran Bregoviç gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Belek'teki lüks otelde; Anne Marie'nin ardından 30 Temmuz'da Tom Jones, 14 Ağustos'ta ise Dua Lipa sahneye çıkacak.