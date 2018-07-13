‘Konserimde bir delilik yapacağım’

TÜRK müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar
, yarın Bodrum Antik Tiyatro ve 20 Temmuz'da Harbiye Açıkhava
Tiyatrosu'nda vereceği konserler öncesi gazetecilerle provalarda buluştu. Önümüzdeki ay 'Arabesk' isimli albümünü çıkaracağını açıklayan sanatçı, şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım, çok çalıştık. Albüm bitti, bir şey kalmadı. Albümde bir tane yeni şarkı var. Diğerleri hepimizin bildiği, keyifle dinlediği şarkılar. Konserde, albümden şarkılar da okuyacağım." 'TEPKILER ÇOK GÜZEL'
'Arabesk' albümünden 'İtirazım Var' ve 'Duyanlara Duymayanlara' isimli şarkıları YouTube
kanalında akustik olarak çalıp söylediklerini anlatan Arar, sözlerine şöyle devam etti: "Çok güzel tepkiler aldık. Harbiye ve 'Yoluma Düşen Şarkılar' konserlerimizde de böyle güzel sürprizler yapacağız. Yıllardır albümlerimde eski arabesk şarkılardan birini seslendiriyorum. Bunlardan biri de 'Benim İçin Üzülme'dir. Bu şarkıyı, arabesk seven de, sevmeyen de dinlemiştir. Bu, sound'la alakalı bir durum. Biz bu albümde de öyle bir sound yaptık ki, pop radyolarında bile çalınabilir. Şarkıları Funda Arar tarzı ile yorumlamaya çalıştım." 'UMARIM TERSLIK OLMAZ'
Konserlerine gelen hayranlarına sürprizleri olacağını belirten sanatçı, şöyle devam etti: "Şimdiye kadar izleyici hep şahane bir sahne gördü. Kimi zaman sahneye bir şeyler döküldü, sahneye asansörle gelenler, inip çıkanlar oldu. İşin arka kısmında yoğun çalışmalar oluyor. Seyirci bu sefer arkada ne olup bittiğini de görecek, yani bütün foyamız meydana çıkacak. Böyle bir delilik yapmaya kalktım ama umarım terslik olmaz. İnsanlar, konser alanına gelmeye başladığında son hazırlık anlarım yayınlanacak." 'BİR YOUTUBER DOĞUYOR'
YOUTUBE kanalında sadece müzikle ilgili paylaşımlar yapmak istemediğini belirten başarılı yorumcu, sözlerine şöyle devam etti: "Gittiğim yerler, çıktığım tatiller, yaptığım yemekler veya makyaj teknikleriyle ilgili videolar da paylaşabilirim. 'Bir YouTuber doğuyor' diyebilirsiniz. Kanalım için beş kişilik profesyonel bir ekiple çalışıyorum."