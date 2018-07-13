Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Mesut Özil ve Amine Gülşe moral tatilinde

ve moral tatilinde

ve moral tatilinde. Mesut Özil, Almanya’nın Dünya Kupası’na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti. Bu saldırılar yüzünden Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı konuşulan yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:41
Mesut Özil ve Amine Gülşe moral tatilinde

IRKÇI SALDIRILARIN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ

, Almanya'nın Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil ve Amine Gülşe moral tatilinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN