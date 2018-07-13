Mesut Özil ve Amine Gülşe moral tatilinde. Mesut Özil, Almanya’nın Dünya Kupası’na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti. Bu saldırılar yüzünden Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı konuşulan yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı.
Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:41
IRKÇI SALDIRILARIN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ
Mesut Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti.