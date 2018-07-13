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Yalancının mumu belgeye kadar...

, ’nun “Cipimi bile la aldım” sözlerini yalanlayan belgeye ulaştı. Sakuçoğlu’nun marka cipini, si , peşin 67 bin Euro ödeyerek almış

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Yalancının mumu belgeye kadar...
BU LÜKS NEREDEN?
Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış sözü bir kez daha doğrulandı! Yaz kış tatil yapan Sakuçoğlu, "Bu lüks nereden geliyor, aileniz zengin mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ailem zengin değil, büyük paralarım da yok. Kıyafetlerim eski, cipimi bile la aldım"

ADRES YENİKÖY
Ancak , Yeniköy'deki bir galeriden alınan lüks cipin satış belgelerine ulaştı. 275 bin lira değerindeki marka cipi satın alan kişi, Sakuçoğlu'nun si çıktı. Boz, aracı 2014'te 67 bin Euro'yu peşin ödeyerek almış.
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Yalancının mumu belgeye kadar...
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