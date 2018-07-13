Yalancının mumu belgeye kadar...

BU LÜKS NEREDEN?
Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış sözü bir kez daha doğrulandı! Yaz kış tatil yapan Sakuçoğlu, "Bu lüks nereden geliyor, aileniz zengin mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ailem zengin değil, büyük paralarım da yok. Kıyafetlerim eski, cipimi bile borç
la aldım" ADRES YENİKÖY
Ancak GÜNAYDIN
, Yeniköy'deki bir galeriden alınan lüks cipin satış belgelerine ulaştı. 275 bin lira değerindeki Rubicon Wrangler
marka cipi satın alan kişi, Sakuçoğlu'nun eski sevgili
si Murat Boz
çıktı. Boz, aracı 2014'te 67 bin Euro'yu peşin ödeyerek almış.