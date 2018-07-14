Cep telefonunuzu eşinize gösterir miydiniz?

Açıkhavada tiyatro izlemek başka bir keyif... ENKA Kültür Sanat
, bu yıl 30'uncusunu düzenlediği Açıkhava Buluşmaları
'yla sanatseverleri açıkhava keyfine davet ediyor. ENKA Kültür Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve Koordinatör Murat Ovalı, sezon içinde rağbet gören ödüllü oyunları programa taşıyarak önemli bir iş yapmış. Ben de hafta başında, sezon içinde kaçırdığım ancak her izleyenden çok iyi yorumlar alan 'Mutluyduk Belki Bugüne Kadar' adlı oyunu izledim. Oyun; İtalya'da 2016'da vizyona giren ve gişe rekorları kıran, Paole Genovese imzalı 'Muhteşem Yabancılar' filminin tiyatro versiyonu. Aynı film, Serra Yılmaz
'ın yönetmenliğinde 'Cebimdeki Yabancı' adıyla sinemaya uyarlanmıştı. Filmi izledikten sonra, aynı dönemde tiyatroda sahnelenen oyun ilgimi çekmemişti. Sürprizlerini ve sonunu bildiğim bir hikayeyi yeniden izlemeyi anlamsız bulmuştum ama yanılmışım. Tiyatro eleştirmenlerinin 'sezonun en iyisi' olarak nitelediği oyun, film versiyonundan çok daha etkileyici. Kerem Pilavcı'nın Türkçe'ye uyarladığı oyun, ödüllü yönetmen Ahmet Sami Özbudak tarafından TwoTwo Tiyatro bünyesinde sahneye konuluyor. Oyunda; 22'nci Sadri Alışık
Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Canan Atalay, Gökçe Eyüboğlu, Deniz Karaoğlu, Faruk Barman, Fehmi Karaarslan ve Giray Altınok rol alıyor. Canan Atalay, bu oyunla 22'nci Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı. YALANLAR, KISKANÇLIKLAR...
Oyun; üçü çift, biri bekar yedi arkadaşın bir akşam yemeğinde buluşmasıyla başlıyor. Arkadaşların oynadığı bir oyun sonrası olaylar gelişiyor. Oyunda; herkes cep telefonunu ortaya koyuyor ve gelen aramalar ve mesajlar, hoparlörden herkesin duyacağı şekilde yanıtlanıyor. Haliyle kimsenin gizlisi kalmıyor. Telefon çaldıkça eşler arasında kıskançlıklar baş gösteriyor, ilişkiler ve cinsiyet ayrımcılığı sorgulanıyor. Önyargılar, yalanlar, kaçamak cevaplar derken, işler çığrından çıkıyor. Eğlenceli başlayan gece, dramatik bir hal alıyor. Peki, siz telefonunuzu eşinize gösterir miydiniz?