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Arkadaşım eşek

Rock yıldızlığını bırakıp Bodrum Milas’ın bir köyüne yerleşen , 17 dönüm araziye kurulu bir çiftlikte yaşıyor. Tekin, günlerini eşeği ve köpekleriyle geçiriyor

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Arkadaşım eşek
TEKNOLOJİYİ DE REDDETTİ
Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkısıyla fenomen olan , bir dönemin en çok kazanan rock yıldızlarından biriydi. Bir gün her şeye veda etti, teknolojiyi reddedip 'ın bir köyüne yerleşti, 17 dönüm arazi alıp mütevazı bir ev yaptırdı.

KAHVEDE OKEY
Kendine beş köpek, bir at, bir eşek ve tavuk alan Tekin, artık evinde, dış dünyaya kapalı bir hayat sürüyor. Köy kahvesinde köylülerle oynayan, sohbet eden Tekin, önceki gün eşeğiyle ilgilenirken GÜNAYDIN tarafından böyle görüntülendi.
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Arkadaşım eşek
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