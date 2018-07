Arkadaşım eşek

BUGÜN NELER OLDU

Aşk Her Şeyi Affeder mi? şarkısıyla fenomen olan Özlem Tekin , bir dönemin en çok kazanan rock yıldızlarından biriydi. Bir gün her şeye veda etti, teknolojiyi reddedip Muğla Milas 'ın bir köyüne yerleşti, 17 dönüm arazi alıp mütevazı bir ev yaptırdı.Kendine beş köpek, bir at, bir eşek ve tavuk alan Tekin, artık evinde, dış dünyaya kapalı bir hayat sürüyor. Köy kahvesinde köylülerle okey oynayan, sohbet eden Tekin, önceki gün eşeğiyle ilgilenirken GÜNAYDIN tarafından böyle görüntülendi.