Çocuklara süper kahraman sürprizi!

Oyuncu Gal Gadot
, geçtiğimiz günlerde, beyazperdede canlandırdığı 'Wonder Woman
' karakterine bürünerek bir çocuk hastanesini ziyaret etti. Virginia'daki Inova Çocuk Hastanesi'ne giden güzel yıldızı karşılarında gören çocuklar, büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Hastanede gerçek bir süper kahraman
gibi karşılanan Gadot, burada tedavi gören çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler dağıttı. Doktorlar, güzel oyuncunun ziyareti sırasında çekilen kareleri sosyal medyada paylaşırken, 'Çocuklar ve çalışanlar, ona bayıldı. Sen gerçek bir kahramansın' notunu düştü. 33 yaşındaki ünlü aktrisin bir kez daha 'Wonder Woman'ı canlandıracağı yeni filminin, Kasım 2019'da vizyona girmesi planlanıyor