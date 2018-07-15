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Çocuklara sürprizi!

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Çocuklara süper kahraman sürprizi!
Oyuncu , geçtiğimiz günlerde, beyazperdede canlandırdığı '' karakterine bürünerek bir çocuk hastanesini ziyaret etti. Virginia'daki Inova Çocuk Hastanesi'ne giden güzel yıldızı karşılarında gören çocuklar, büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Hastanede gerçek bir gibi karşılanan Gadot, burada tedavi gören çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler dağıttı. Doktorlar, güzel oyuncunun ziyareti sırasında çekilen kareleri sosyal medyada paylaşırken, 'Çocuklar ve çalışanlar, ona bayıldı. Sen gerçek bir kahramansın' notunu düştü. 33 yaşındaki ünlü aktrisin bir kez daha 'Wonder Woman'ı canlandıracağı yeni filminin, Kasım 2019'da vizyona girmesi planlanıyor
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Çocuklara süper kahraman sürprizi!
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