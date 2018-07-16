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82 ülkeyi ağırlıyor

’in 2019 ilkbahar/ yaz koleksiyonu, özel bir defileyle tanıtıldı. Holding, 82 ülkeden gelen yaklaşık 250’ye yakın misafirini 15 gün boyunca ağırlayacak

Giriş Tarihi: 16.7.2018
82 ülkeyi ağırlıyor
Yılda iki kez düzenlenen ve bir sonraki sezonun trendlerine öncülük eden 'in geleneksel yurt dışı bayi toplantısı, ilkbahar/yaz 2019 sezonu için Pullman Otel'de başladı. Dünyanın her köşesinden ağırladıkları bayi ve satın alma heyetleri ile global yolculuğuna ışık hızıyla devam eden holding, bu yıl 15 gün boyunca 82 ülkeden 250'ye yakın kişiyi ağırlayacak. Misafirleri ile sezonluk bayi toplantısını birleşmiş milletler toplantısına çeviren Orka Holding, ilkbahar/ yaz 2019 koleksiyonunu bayilerine ve satın alma heyetlerine tanıttı. Pullman Otel'de gerçekleştirilen bayi toplantısında bayilere ve satın alma heyetlerine özel bir defile ile koleksiyonun showpiece parçalarını da sergiledi. Bu yıl yurt dışında açmayı hedefledikleri 50 mağazadan 20'sinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Global yolculuğumuz ışık hızıyla devam ediyor ve dünyanın her yerine yayılmayı sürdürüyoruz. Bizim için gün Avustralya'da başlıyor, Avrupa'da devam ediyor ve 'da bitiyor. Genç ve dinamik ekibimiz ile yedi gün 24 saat, gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.
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82 ülkeyi ağırlıyor
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