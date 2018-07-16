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Denizde romantizm

Izabel Goulart, geçtiğimiz hafta nişanlandığı ile ’ta aşk dolu anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 11:43
Denizde romantizm

Geçtiğimiz hafta içinde Alman kaleci 'ten evlilik teklifi alan Izabel Goulart, hafta sonunda 'ta objektiflere takıldı. 28 yaşındaki Brezilyalı model ve 33 yaşındaki nişanlısı, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Suda romantik dakikalar yaşayan ikiliden Goulart, bikinisi ve düzgün fiziğiyle ilgi odağı oldu. İki yıldır birlikte olan çift, bir ara plajda oyunlar oynadı. Sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşan model, karelerin altına, "Mikonos'ta her gün batımı büyülü bir an" diye yazdı. Kaynak: Milliyet

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Denizde romantizm
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