Denizde romantizm

Geçtiğimiz hafta içinde Alman kaleci Kevin Trapp'ten evlilik teklifi alan Izabel Goulart, hafta sonunda Mikonos'ta objektiflere takıldı. 28 yaşındaki Brezilyalı model ve 33 yaşındaki nişanlısı, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Suda romantik dakikalar yaşayan ikiliden Goulart, bikinisi ve düzgün fiziğiyle ilgi odağı oldu. İki yıldır birlikte olan çift, bir ara plajda oyunlar oynadı. Sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşan model, karelerin altına, "Mikonos'ta her gün batımı büyülü bir an" diye yazdı. Kaynak: Milliyet

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