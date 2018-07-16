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baba oldu: Hoşgeldin oğlum

ile Buket Arıkan, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca’nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da rol alan Ozan Akbaba baba oldu. Ünlü oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından ‘Hoş geldin oğlum’ notuyla paylaştı. Ozan Akbaba bebeğine Ozan Ali adını verdi

Giriş Tarihi: 16.7.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 10:35
Ozan Akbaba baba oldu: Hoşgeldin oğlum

Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan baba oldu.

Buket Arıkan'la 2017 yılında evlenen Ozan Akbaba, oğluna Ozan Ali adını verdi.

Oyuncu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Hoş geldin oğlum.

Bu tarih, doğduğun tarih Ozan Ali'm. Şu kısacık hayatımıza, içinde yanlışların da doğruların da bolca bulunduğu, acizane ruhumuzun bir nefeslik ömrüne yepyeni bir nefes kattığın hayatımıza girdiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az.

Ozan Ali'm... Annen, çok sabırlı, çok güçlü bir kadın oğlum. Senden tek bir isteğim olacak; anneni çok sev olur mu? Çünkü sen onu çok seversen dünyayı seversin, sen onu çok seversen hayatı, yaşamayı çok seversin, sen onu çok seversen insanı, doğayı, bitkiyi, hayvanı, uyumu, güzelliği, içinde güzellik barındıran herşeyi çok seversin. Yeryüzünde sevgi hakeden ne varsa eminim hepsini çok seversin... Avucunda dünyayı taşıyan anneni çok sev Ozan Ali, ve tüm yanlışlarımıza rağmen bizi çok sev oğlum."

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Ozan Akbaba baba oldu: Hoşgeldin oğlum
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