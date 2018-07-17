Ahmet Kural Sıla'yı yeniden takibe aldı!

Ahmet Kural ve Sıla çifti ilişkileri ve sürpriz ayrılıklarıyla magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Yaklaşık 10 aylık bir ilişkinin ardından Sıla ve Ahmet Kural ani bir şekilde ayrılmıştı. Çift sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkarmıştı. Ancak Ahmet Kural cephesinden sürpriz bir hamle geldi.

"SILA ENGELİ BASTI"

Ahmet Kural, Instagram'da Sıla'nın hesabını yeniden takip etmeye başladı. Kural'ın bu hareketi önce 'Ahmet Kural ve Sıla barışıyor mu?' sorusunu da akıllara getirdi. Daha sonra bu takibin uzun sürmemesi "Sıla engeli bastı" olarak yorumlandı.