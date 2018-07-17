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güzelliğiyle büyüledi

Oynadığı reklam filmleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini büyüledi.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 15:00
Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Geçtiğimiz yıllarda ile evliliğiyle gündeme gelen sosyal medya hesabından havuz başında poz verdiği fotoğrafını yayınladı. Evcen doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Fahriye Evcen'in havuz başındaki paylaşımı kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından beğenildi. Türkiye'nin en çok takipçisi olan ünlülerden olan Fahriye Evcen'in Instagram'da 7.6 milyon takipçisi bulunuyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFI YOK

Sansasyondan kaçınmasıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabında hiç bikinili fotoğrafının olmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi
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