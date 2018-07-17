Hira’yı bagajda taşıdı!

Demet Akalın
, önceki gün kızı Hira
ile Gölköy'de oyuncak ve deniz eşyaları satan bir mağazada görüntülendi. Kızına deniz yatağı ve oyuncak alacağını söyleyen ünlü şarkıcı, mağazada yaklaşık yarım saat kaldı. Daha sonra kızı ve bakıcısıyla arabasının yanına giden Akalın, Hira'nın ön koltuğa binme isteğini geri çevirdi. Kızını, tüm ısrarına rağmen ön koltuğa oturtmayan ünlü şarkıcı, ilginç bir hamle yaparak Hira'yı bagaja bindirdi. Eşyalarla birlikte kızını bagaja yerleştiren Akalın, gazetecilere "Aman bu fotoğrafı vermeyin! Sonra neler yazıyorlar... Şimdi uğraşamam, iki adım gideceğiz zaten" dedi. Çocuklarla uğraşmanın zor olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Bana bir çocuk daha yap diyorlar, ben biriyle bile uğraşamıyorum" diye konuştu.