Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Hira’yı bagajda taşıdı!

’yı bagajda taşıdı!

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Hira’yı bagajda taşıdı!
, önceki gün kızı ile Gölköy'de oyuncak ve deniz eşyaları satan bir mağazada görüntülendi. Kızına deniz yatağı ve oyuncak alacağını söyleyen ünlü şarkıcı, mağazada yaklaşık yarım saat kaldı. Daha sonra kızı ve bakıcısıyla arabasının yanına giden Akalın, Hira'nın ön koltuğa binme isteğini geri çevirdi. Kızını, tüm ısrarına rağmen ön koltuğa oturtmayan ünlü şarkıcı, ilginç bir hamle yaparak Hira'yı bagaja bindirdi. Eşyalarla birlikte kızını bagaja yerleştiren Akalın, gazetecilere "Aman bu fotoğrafı vermeyin! Sonra neler yazıyorlar... Şimdi uğraşamam, iki adım gideceğiz zaten" dedi. Çocuklarla uğraşmanın zor olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Bana bir çocuk daha yap diyorlar, ben biriyle bile uğraşamıyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hira’yı bagajda taşıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN