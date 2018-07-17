Yalıkavak’ın yeni adresi

Yalıkavak
'ta yeni hizmete giren Manifesto, Bodrum gecelerine yeni bir soluk getirdi. Mönüsünde; Girit ve Lübnan mezelerinin modernize edilmiş halleriyle dikkat çeken mekanda, gece saat 23.00'te eğlence zirve yapıyor. Darbuka şovları ve DJ performansları sunulan mekanda, sevilen isimlerle canlı müzik günleri de düzenleniyor. Yalıkavak'ın bu sezonki en popüler adreslerinden biri olan Manifesto'nun işletmecileri Hüseyin Genç ve Ayşen Aksu, konuklarını ağırlamaya kış aylarında İstanbul
'da devam edecek.