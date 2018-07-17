Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Yalıkavak’ın yeni adresi

’ın yeni adresi

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Yalıkavak’ın yeni adresi
'ta yeni hizmete giren Manifesto, Bodrum gecelerine yeni bir soluk getirdi. Mönüsünde; Girit ve Lübnan mezelerinin modernize edilmiş halleriyle dikkat çeken mekanda, gece saat 23.00'te eğlence zirve yapıyor. Darbuka şovları ve DJ performansları sunulan mekanda, sevilen isimlerle canlı müzik günleri de düzenleniyor. Yalıkavak'ın bu sezonki en popüler adreslerinden biri olan Manifesto'nun işletmecileri Hüseyin Genç ve Ayşen Aksu, konuklarını ağırlamaya kış aylarında 'da devam edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalıkavak’ın yeni adresi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN